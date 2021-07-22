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Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Cumhuriyet mahallesinde bulunan bir ev sel sularına kapıldı. Korku ve paniğe neden olan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

22.07.2021 18:56 - Son Güncelleme: 22.07.2021 18:59
Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı.

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Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

İlçenin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Artvin son dakika haberi: Arhavi'deki sel dere kenarındaki evi böyle yuttu

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.