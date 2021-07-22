Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alınan Abdulhamid Uzbek tutuklandı

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü, başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu.
Olaydan sonra kaçan saldırgan aradan 3 yıl geçmesine rağmen bulunamamıştı.
Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri görevlendirildi.
JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin 13 Temmuz tarihinde çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarında da arama yapıldı.