Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayetinde son dakika: Gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diye yanıt verdi.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi.
Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.
Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.