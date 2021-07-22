Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayetinde son dakika: Gözaltına alınan Afgan çoban adliyede

CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.