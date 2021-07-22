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    • Yaşam
    • 22.07.2021 21:11
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    • 22.07.2021 21:22
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    İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çeteye operasyon: 14 tutuklama

    İzmir'de başta Alsancak Kordon olmak üzere, sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşların yanına gelerek, sigara isteme, fal bakma ve gül satma gibi bahanelerle oyalayarak telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 17 kişiden 14’ü tutuklandı.

    DHA
    Çocukları kullanan çete çökertildi

    İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çete çökertildi.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'taki Kordonboyu başta olmak üzere, Göztepe, İnciraltı ve Karşıyaka gibi sahil şeridindeki çimlerde hırsızlık ve yankesicilik olaylarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine harekete geçti.

    17 GÖZALTI
    Çalışma başlatan ekipler, söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren ve çocukları hırsızlık ve yankesicilik olaylarında kullanan bir çetenin varlığını tespit etti. Çimlik alanda vakit geçiren vatandaşların yanına gelip, sigara isteme, fal bakma, gül satma, boş içki şişeşi toplama gibi bahanelerle oyalayarak onların telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çocukları suça azmettirdiği belirlenen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk, geçen 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

    14 TUTUKLAMA
    Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla 2 si savcılıktan serbest kaldı.

        ÇOK SAYIDA ÇALINTI TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
        Eşzamanlı operasyonlar sırasında adreslerde arama yapan polis, örgüt lideri Nihat Egeli'nin evinde, 23 farklı marka ve modelde çalıntı telefon, bir tabanca ve buna ait 73 mermi ele geçirirken, diğer adreslerde de bir miktar esrar, 2 kurusıkı tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen 9 akıllı telefon ele geçirildi.

        Toplamda 20 akıllı telefonun mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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        Haberler Yaşam İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çeteye operasyon: 14 tutuklama