İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çeteye operasyon: 14 tutuklama

İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çete çökertildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'taki Kordonboyu başta olmak üzere, Göztepe, İnciraltı ve Karşıyaka gibi sahil şeridindeki çimlerde hırsızlık ve yankesicilik olaylarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine harekete geçti.
17 GÖZALTI
Çalışma başlatan ekipler, söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren ve çocukları hırsızlık ve yankesicilik olaylarında kullanan bir çetenin varlığını tespit etti. Çimlik alanda vakit geçiren vatandaşların yanına gelip, sigara isteme, fal bakma, gül satma, boş içki şişeşi toplama gibi bahanelerle oyalayarak onların telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çocukları suça azmettirdiği belirlenen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk, geçen 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
14 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla 2 si savcılıktan serbest kaldı.