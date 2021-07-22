İzmir'de çocuklara hırsızlık yaptıran çeteye operasyon: 14 tutuklama

17 GÖZALTI

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren ve çocukları hırsızlık ve yankesicilik olaylarında kullanan bir çetenin varlığını tespit etti. Çimlik alanda vakit geçiren vatandaşların yanına gelip, sigara isteme, fal bakma, gül satma, boş içki şişeşi toplama gibi bahanelerle oyalayarak onların telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çocukları suça azmettirdiği belirlenen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk, geçen 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.