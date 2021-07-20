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    Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralandı: Esra Taş'ın sinsi planı deşıfre oldu

    Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ‘Azmettirme’ suçundan tutuklanan Esra Taş’ın, sevgilisinin mahallesindeki birine “Hüseyin’den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Onun adresini bana verebilir misin” dedeği ortaya çıktı.

    Hamileyim adresi verin

    Konya Karatay'da 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.

    Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'e, "Hüseyin'den hamileyim. Ailesi görüşmemize izin vermiyor. Adresini bana verebilir misin?" dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.

    Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

        Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri ortaya çıkmıştı.

        KİRALIK KATİL YAKALANDI


        Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
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            Haberler Yaşam Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralandı: Esra Taş'ın sinsi planı deşıfre oldu