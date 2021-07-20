Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralandı: Esra Taş'ın sinsi planı deşıfre oldu

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.