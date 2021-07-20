Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralandı: Esra Taş'ın sinsi planı deşıfre oldu

Konya Karatay'da 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.
Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'e, "Hüseyin'den hamileyim. Ailesi görüşmemize izin vermiyor. Adresini bana verebilir misin?" dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.
Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.