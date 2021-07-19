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    • Yaşam
    • 20.07.2021 00:32
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    • 20.07.2021 00:32
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    Amasya'nın Suluova ilçesinde gölde boğulan 5 kişilik aileye veda

    Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan 5 kişilik aile, kılınan cenaze namazlarının ardından Suluova Şehir Mezarlığında defnedildi.

    Gölde boğulan 5 kişilik aileye veda

    Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan, Levent ile Havvanur kardeşler, babaanneleri Sultan, amcaları Emrullah ve halaları Elif Cenik'in cenazeleri, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

    Suluova ilçesinde bulunan evlerine getirilen aile bireyleri için helallik verildi.

    Büyük üzüntü yaşayan Levent ve Havvanur kardeşlerin annesi Güllü ve babası Beytullah Cenik'i, yakınları teskin etmeye çalıştı.

    Hicret Camisi'ne getirilen cenazeler, burada kılınan cenaze namazlarının ardından Suluova Şehir Mezarlığında defnedildi.

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