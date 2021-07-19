Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü kiralık katil yakalandı! 'Hamileyim' detayı ortaya çıktı 'Büyükşen'ler işte böyle öldürüldü...
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü, katil yakalandı.Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltının 4. gününde çözülen Büyükşen cinayetinde katil Ankara'da yakalandı. Kiralık katil meğer yanlış eve girmiş! Şüphelilerin WhatsApp görüşmelerinde ise yakın tarihte olayla ilgili sürekli yazışmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi. Esra Taş'ın ise hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı. İşte Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in ölümüne ilişkin detaylar...
NECLA VE METİN BÜYÜKŞEN İŞTE BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ!
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti çözüldü kiralık katil yakalandı! 'Hamileyim' detayı ortaya çıktı 'Büyükşen'ler işte böyle öldürüldü...
Konya' nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.
Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, ''Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?'' dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.