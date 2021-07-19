Kadıköy'de park halindeki iki otomobil kundaklandı!

OTOMOBİLLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Apartmanın otoparkına giren kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan 2 otomobili ateşe vererek uzaklaştı. Otomobiller alevlere teslim olurken, apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.