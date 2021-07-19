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    • Yaşam
    • 19.07.2021 23:50
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    • 19.07.2021 23:55
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    Kadıköy'de park halindeki iki otomobil kundaklandı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

    DHA
    İstanbul'da arabalar kundaklandı!

    İstanbul Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı.

    Olay, Göztepe Mahallesi Evsen Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın otoparkında saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

    OTOMOBİLLER ALEVLERE TESLİM OLDU
    Apartmanın otoparkına giren kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan 2 otomobili ateşe vererek uzaklaştı. Otomobiller alevlere teslim olurken, apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

    Yaşanan kundaklamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı.

        Görgü şahitlerinden bilgi alan ekipler, otomobilleri yakan kişi ile ilgili araştırma başlattı.

        Öte yandan, bir hafta önce de benzeri bir kundaklama girişiminin olduğu öğrenildi.

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