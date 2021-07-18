Antakya baklavası Gaziantep baklavasına rakip oldu: Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir

Antakya'da baklava üretimi yapan işletmeci Şahin Emmoğlu, Antakya baklavasına günden güne daha da talebin artacağını belirterek, "Antakya baklavası, Gaziantep baklavasından daha kaliteli, daha lezzetli, daha iyidir. Normal koşullarda günlük 2 ton baklava üretiyoruz. Ancak Kurban Bayramı dolayısı ile talepler çok. Yaklaşık olarak 3 buçuk ton baklava üretimi gerçekleştirdik. Antakya baklavasına günden güne talepler artacaktır. Buna inanıyoruz, çünkü baklavamıza güveniyoruz. Antakya baklavasını ve kendi şirketimizi geliştirmek istiyoruz. Toplam 11 şubemizde 100'e yakın personel çalıştırmaktayız, gayemiz bunu daha da üst seviyelere çıkarmak. Medeniyetler ve gastronomi şehri olan Hatay'ımızda Antakya baklavası bir numaradır" dedi.