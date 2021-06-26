Büyükşen çiftinin katledilmesi olayında flaş gelişme! Özel ekip kuruldu acılı kardeşi konuştu: Bizi bir kez daha yıkar



Ağabeyi ve yengesi arasında geçen bir konuşmayı da hatırlatan Büyükşen, "Ağabeyim yengeme hep takılırdı. Bir gün yengeme, "Ben önce ölürsem sende fazla geç kalma peşimden hemen gel dedi.

Sen önce ölürsen bende hemen gelmek için rabbime dua ederim" derdi. Rabbim dualarını kabul etti ikisini de aynı anda aldı" ifadelerini kullandı.