Büyükşen çiftinin katledilmesi olayında flaş gelişme! Özel ekip kuruldu acılı kardeşi konuştu: Bizi bir kez daha yıkar

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde eve giren maskeli kiralık katil tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Evde bulunan kızları Büşra ise kendisini darp eden katil zanlısından ölü taklidi yaparak kurtuldu. 3 yıldır süren çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı. Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman'ın çabaları üzerine cinayetin aydınlatılabilmesi için özel ekip oluşturuldu.
'ÇÖZÜLECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ ARTTI'
Sabah'ta yer alan habere göre, özel ekibin kurulması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Metin Büyükşen'in kardeşi Fatih Büyükşen şunları söyledi: "Allah devletimize zeval vermesin. Kurulan özel ekiple birlikte en kısa zamanda bu cinayetin çözüleceğine inanıyorum.