Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde itiraf geldi katillerin ifadesi ortaya çıktı! 'Ben öldürttüm'
Müge Anlı'da katilleri aranan Büyükşen cinayetinde itiraf geldi, o isimlerin ifadesi ortaya çıktı! JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi ve aralarında çiftin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından yaşanan gelişme herkesi şaşkına çevirdi, şüphelilerden Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'in cinayeti azmettirdiği belirlendi. İşte Müge Anlı'da 'mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan ancak olayın altından çıkan 'yanlış eve girildi' gerçeği ile Türkiye'yi şaşkına çeviren Büyükşen cinayetinde katillerinin kan donduran ifadesi...
18.07.2021 09:22
- Son Güncelleme: 18.07.2021 09:30
'BEN ÖLDÜRTTÜM'
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde itiraf geldi katillerin ifadesi ortaya çıktı! Son dakika haberi: Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 2013'te cinayete kurban giden Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen'in (54) doktor olan oğulları Osman Büyükşen, Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak katillerin bulunmasını istemişti.
Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş (27) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.