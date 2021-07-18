Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde itiraf geldi katillerin ifadesi ortaya çıktı! 'Ben öldürttüm'

Önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında öldürülen çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Azmettirici oldukları belirlenen Esra Taş (27) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile cinayeti işledikleri belirlenen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen tutuklandı.