Saldırıya uğrayan hastane müdürünün kızı ilk kez konuştu | Yurttan haberler...

Sağlıkçıya yönelik şiddet bitmedi. Son olay Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşandı. Hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun (65), odasında anestezi teknikeri Hakkı K. (27) tarafından karın, kasık ve yüz bölgesinden bıçaklandı. Yoğun bakıma alındı. Kızı Özge Keçeci ise hastane bahçesinde babasından gelecek güzel haberi beklemeye başladı. "Babam yoğun bakımdan çıksa kendisini bu hale getiren çocuk için üzülür" dedi.





Hakkı K.









CAN DOSTU

ANTALYA'DA cankurtaran Tayfun Güneysulu (44), sahiplendiği sokak köpeğine Misha ismini verdi. Can dostunu 6 ayda kendisi gibi cankurtaran olarak eğitti. Köpeğin kısa sürede komutları öğrendiğini söyleyen Güneysulu, "Boğulan kişinin yeleği tutmasını sağlıyor ve karaya çıkarıyor" dedi.







AŞIRI GÜZEL HABER

Türkiye, aşılamada gaza bastı. Şimdiye kadar 62 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yerli aşı çalışmalarında ise sevindiren gelişmeler yaşandı. Turkovac için 3. doz klinik çalışmalarına Ankara Şehir Hastanesi'nde başlandı.





SOYGUNUN 'ÇETE'LESİ

Yasemin Gündoğan, Almanya'da 8 milyon Euro ile kayboldu. Polis "çeteler, öldürmüş olabilir" diye konuştu.



Alman polisi, Gündoğan'ı yakalamak için düğmeye bastı. Özel ekip kurup dünyanın dört bir yanına yolladı. Ancak şimdiye kadar bulunamadı.



Dedektifler "Öldürülme ihtimali yüksek" deyip ailesini uyardı: Sizin de hayatınız tehlikede







AH CEYLAN

Zonguldak'ta hemşire Ceylan Yılmaz, geçtiğimiz hafta evlendi. Dün eşi Cenker'le balayına giderken trafik kazası geçirdi. Ne yazık ki can verdi.







ESRA'YI GÖRÜN

İzmir'de görme engelli Esra Çetiner, hiç pes etmedi. Üniversiteye girdi. Psikoloji bölümünü dereceyle bitirdi. Mesaj gönderdi: Asla vazgeçmeyin.







NENEVİR!

Afyon'da Ç.G. (29), babasını ikna etti. Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir dikti. İhbar üzerine yakayı ele verdi.



İM'PARA'TOR!

Fransız İmparatoru Napolyon, "Para para para" dedi. Şapkası da para etti. 600 bin Euro (6 milyon TL) değer biçildi.







SAADET BİTTİ

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz ay SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, 3 kişinin saldırısına uğradı. Öldürüldükten sonra çantasındaki 3 milyon 300 bin lira çalındı! Olayın ardından şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da rezidansın 32'inci katından atlayarak canına kıydı! Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre holdingle ilgili saadet zinciri iddiaları ortaya atıldı! Şirketin toplamda 13 bin 105 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı. Mağdurlar, şirket yöneticilerinin lüks araçlar ve para desteleri önünde çekildikleri fotoğrafları paylaştı.



İstanbul'da 50'den fazla mağdur, savcılığa giderek SAS Holding ile ilgili şikayet başvurusu yaptı.





KONYA'DA GÖZALTI SAYISI 25'E ÇIKTI

Konya'da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı, 25'e çıktı. Büşükşen çiftinin saldırıdan kurtulan kızları Büşra Büyükşen (24) ve beraberindeki 2 kadın şüpheli, 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle dün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.







3 TALİHLİYE 144'ER BİN

10 BİLEN 3 kişi, 144 bin 773'er lira kazandı. 9 bilenler bin 597'şer lira, 8 bilenler 146'şar lira, 7 bilenler 31'er lira, 6 bilenler 6'şar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.