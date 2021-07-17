Arefe günü İhlas Suresi okunuşu nasıl? Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü duaları!

Arefe günü 1001 İhlas okumanın fazileti! Kurban Bayramı'nın başlamasına çok az bir süre kala arefe günü yapılacak ibadetler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetlerle dolu dolu bir şekilde geçirmek isteyenler, arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti hakkında bilgi almak istiyor. Peki; İhlas Suresi okunuşu nasıldır? İşte detaylar!
AREFE GÜNÜ 1001 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ!
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.
Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.
İHLAS SURESİ OKUNUŞU!
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İHLAS SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.