Aksaray'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var





Kazada Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) ve diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve yanındaki Ahmet Asal (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

