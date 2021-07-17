Aksaray'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.
Almanya'dan geldiği memleketi Aksaray'da ailesiyle yemeğe gitmek için yola çıkan Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut'un (20) kullandığı 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı.
Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki idaresindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut'un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.