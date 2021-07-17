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    • Yaşam
    • 17.07.2021 09:26
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    • 17.07.2021 17:05
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    Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun neden tahliye edildi? Savcılıktan açıklama geldi

    Son dakika haberine göre Aleyna Çakır'ı işkence ederek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu içtiği görüntüler sonrası 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiği öğrenildi. Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım duruma sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Söylenecek söz kalmadı" derken, Aleyna'nın ailesinin çok üzgün olduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ümitcan Uygun'un neden serbest kaldığını açıkladı.

    Ümitcan Uygun neden serbest kaldı?

    Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.



    Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e, ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.



    AVUKATI DUYURDU
    Ümitcan Uygun'un avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Uygun, Ankara 1'inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye edildi. Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.



    İDDİANAME İADE EDİLDİ
    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uygun hakkında uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edildiği öğrenildi. İddianamede şüpheliler Ümitcan Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri belirtilmişti. Şüphelilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



        TUTUKSUZ YARGILANIYOR
        Umitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

        ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATINDAN TEPKİ
        Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin olayda baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un tahliye kararına bir tepki de Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, tahliye kararının yanlış olduğunu söyleyerek, "Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılaması devam ediyor. Yine ölümüne ilişkin dosyanın soruşturma aşaması halen tamamlanmadı. Darp ettiği görüntüler ve diğer suçlamalarla ilişkin henüz bir şeyler yapılamamışken, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun'un serbest bırakılması kabul edilebilir değil, söylenecek söz kalmadı. Hukuki olarak bunu açıklayamam. Aleyna'nın ailesi de Ümitcan Uygun'un tahliye kararına çok üzüldü. Her ne olursa olsun biz olayların takipçisi olacağız, gereken cezayı almasını sağlayacağız" dedi.

        SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı.

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        Haberler Yaşam Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun neden tahliye edildi? Savcılıktan açıklama geldi