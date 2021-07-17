Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun neden tahliye edildi? Savcılıktan açıklama geldi





TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Umitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATINDAN TEPKİ

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin olayda baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un tahliye kararına bir tepki de Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, tahliye kararının yanlış olduğunu söyleyerek, "Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılaması devam ediyor. Yine ölümüne ilişkin dosyanın soruşturma aşaması halen tamamlanmadı. Darp ettiği görüntüler ve diğer suçlamalarla ilişkin henüz bir şeyler yapılamamışken, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun'un serbest bırakılması kabul edilebilir değil, söylenecek söz kalmadı. Hukuki olarak bunu açıklayamam. Aleyna'nın ailesi de Ümitcan Uygun'un tahliye kararına çok üzüldü. Her ne olursa olsun biz olayların takipçisi olacağız, gereken cezayı almasını sağlayacağız" dedi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Ümit Uygun hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşıldı.