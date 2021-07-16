Samsun'da pompalı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'deki bir kahvehane önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tabanca ve 2 ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandılar.