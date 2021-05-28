Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu.

Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.