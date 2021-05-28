Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen "Aleyna Çakır" olayında flaş gelişmeler yaşandı. Ankara Keçiören'de "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö'nün yargılanmasına devam edildi.
Esen'in avukatı Umur Yıldırım'ın açıklamalarının yanı sıra ev arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık Sera E., Ümitcan Uygun'un, Esen'e şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti.
İşte o gelişmeler...
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.
Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu.
Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.