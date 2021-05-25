Son dakika haberi... Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde bulunmuştu.
Olayın ardından genç kızın ölümüyle ilgili davanın bir numaralı şüphelisi Uygun'un Aleyna'yı döverek bayılttığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntüler üzerine Ümitcan Uygun hakkında tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açıldı.
Dava, 28 Mayıs'ta görülecek. Duruşma öncesi evlatlarını kaybeden Hatun-Mehmet Esen çifti, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.