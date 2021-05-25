

Evlat acısı ile yüreği kavrulan baba Mehmet Esen ise "Evladımın katilinin kim olduğu apaçık ortada. Adli Tıp ve DNA raporları çıktı. Oğlumu arayıp 'Seni öldüreceğiz. Kurşunla değil acı çekerek öleceksin' gibi tehditler savuruyorlar, şikâyetçi olduk. Sosyal medyadan devlet büyükleriyle önceden çektirdikleri fotoğrafları koyup 'Bizim arkamızdalar' diye algı yapıyorlar. Bunlar kendi annelerini de 'gerçekler ortaya çıkacak' diye öldürdüler. Annesi ile ilgili soruşturma başlayınca infaz edip ortadan kaldırdılar, intihar süsü verdiler. Müge Anlı'yı suçladılar, ona da tehditler savurdular. Devlet de kamuoyu da adaletten yana" ifadelerini kullandı.