Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Sigara izmariti Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'ya ait çıktı

Yargıtay itirazlarımızı kabul etti. Yargıtay'ın kararıyla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz."