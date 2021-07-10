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    • Yaşam
    • 11.07.2021 00:58
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    • 11.07.2021 01:24
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    Kıyıya vuran mayın tetikleyicisi şehri karıştırdı! Bomba imha uzmanları...

    Düzce'de kıyıya vuran mayın tetikleyicisi şehri karıştırdı. Bomba uzmanları tarafından imha edilen tetikleyicinin Rus yapımı olduğu düşünülürken Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

    DHA
    Mayın tetikleyicisi şehri karıştırdı

    Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu.



    Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi.

    GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ
    Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

    RUS YAPIMI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
    Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

        KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
        Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi.

        Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.
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