Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım cinayetinde şoke edici detaylar ortaya çıktı! Annesi Gizem E. ile evlenmeyeceğini söyledi arkadaşı 'evlenecekler' dedi

O da bana ciddi düşündüğü kimse olmadığını söylerdi. Benim seçeceğim bir kızla evlenmek istediğini söylerdi. Gaziantep'te benim ona bulduğum bir kız ile görüşüyordu. Yakın zamanda sözlenme planları vardı. Gizem E. ile beraber yaşadıklarını da bilmiyorduk. Darp iddiaları da doğru değil, karıncayı bile incitmezdi. Etrafındaki herkes onu bu şekilde bilirdi. Kendi kız kardeşine bir kez bile el kaldırmadı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.