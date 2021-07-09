Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım cinayetinde şoke edici detaylar ortaya çıktı! Annesi Gizem E. ile evlenmeyeceğini söyledi arkadaşı 'evlenecekler' dedi

Kağıthane'de, 5 Temmuz günü, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım(26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E.(30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
SORUŞTURMADAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ekiplerince gerçekleştirilen cinayet soruşturmasının detayları ortaya çıktı.
"NİŞANLI DEĞİLLERDİ"
Gizem E., "Benimle evlilik planı vardı, beni aldattığını öğrenince önce intihar etmeyi düşündüm sonra yapamayıp onu vurdum" diye ifade verirken, Gaziantep'te yaşayan Zeynel Yıldırım'ın annesi Hacer Yıldırım, "Oğlum iktisat mezunu, askerdeyken komutanının tavsiyesi üzerine sınavlara girip denizci uzman çavuş oldu.