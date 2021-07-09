Osmaniye'de 5 boynuzlu kurbanlık koçla herkes fotoğraf çektirmek istiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa çıkan kurbanlıklar alıcı bulmaya başladı. Osmaniye'de havaların sıcak olmasından dolayı kurbanlıklarını Zorkun Yaylası'nda satışa çıkaran besici Ali Gönüler'in kurbanlıkları içerisinde yer alan 5 boynuzlu koç da alıcısını bekliyor.
Onlarca küçükbaş hayvan içerisinden eşsiz özelliğiyle kendisini fark ettiren koç kurbanlık almaya gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. Kurbanlık almaya gelen müşterilerin 5 boynuzlu koçla fotoğraf çektirmeden gitmediklerini belirten Gönüler, koçun 5 boynuzlu olmasının Allah'ın bir lütfu olduğunu kaydetti.
"KİMİSİ FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR KİMİSİ HİKAYESİNİ MERAK EDİYOR"
Boynuzlarından dolayı koçun muazzam bir görüntüsü olduğunu ifade eden besici Ali Gönüler, "Sürümüzün içerisinde bir tane koçumuz var. Bu koçumuzun özelliği 5 boynuzlu olması.