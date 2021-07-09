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    • Yaşam
    • 09.07.2021 12:51
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    • 09.07.2021 12:51
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    Regl iken denize girilir mi? Adetliyken havuza ve denize girmek zararlı mı? Regl döneminde dikkat edilmesi gerekenler

    Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte binlerce kadının merak ettiği sorular arasında Regl iken denize girilir mi? Adetliyken havuza ve denize girmek zararlı mı? Yer almaya başladı. Adet kanaması olarak da bilinen regl her ay kadınların yaşadığı bir döngüdür ve yaz sıcaklarında tatil planları yapmak isteyenlerin aklına ilk gelen soru regl döneminde denize, havuza girilip girilmediği oluyor. Adetliyken bir sorun oluşturur mu, sağlığa zarar verir mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Regl iken denize girilir mi?

    Regl iken denize girilir mi? Adetliyken havuza ve denize girmek zararlı mı? Regl döneminde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ergenliğe adım attıktan itibaren genç kızların her ay yaşadığı adet döngüsü, planlanan yaz tatilen denk gelebilir. Bu durumda olan kadınlar regl sürecinde denize, havuza girip giremeyceklerini, bir zararı olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    REGL İKEN DENİZE GİRİLİR Mİ?

    Adet dönemlerinde denize girmenin sakıncalı olduğuna dair yaygın inancın tıbbi bir temeli bulunmamaktadır. Adetliyken denize girmek mümkündür. Yüzerek adetten "kesilmezsiniz", "kanınız pıhtılaşmaz" ya da karnınız ağrımaz. Ayrıca, bu dönemde tampon kullanarak mayonuzun lekelenmesini engelleyebilirsiniz. Tampon kullanan hastalar denize rahatça girebilir. Tampon vajen ile suyun temasını keser ve enfeksiyon riskini azaltır.

    REGL DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

    -Adet dönemi içinde vajina, rahim, yumurtalıklar gibi üreme organları ve bunların birleşim yolları daha açık ve aslında viral, mikrobik, bakteriyel risklere karşı korumasızdır. Bu bakımdan adet dönemi içindeyken kişisel bakım ve temizliğe daha çok dikkat edilmesi önerilir.

    -Adet döneminde denize girmenin kesinlikle zararlı olacağına dair de çok ciddi veriler bulunmamaktadır. Aslında sık sık değiştirilen tamponla denize girildiğinde bir sağlık sorunu yaşanması riski çok düşüktür.

    -Adet kanaması devam ediyorken denize kesinlikle pedle girmemek gerekiyor. Kan ve deniz suyunun birleşip saatlerce kalması sağlıksız durumlara yol açabilir.

        -Temiz bir denizde adetliyken bir mikrop kapma riski çok düşüktür.

        -Hem adet döneminde hem de adet dönemi dışında yüzmek için havuzlardan ziyade denizi tercih etmek gerekiyor. Zira hangi havuz olursa olsun bir miktar risk barındırıyor.

        -Normal dönemde de, adet döneminde de denizden çıktıktan hemen sonrasında kurulanmak gerekiyor. Özellikle de adet kanaması devam ederken ıslak mayo ile ya da bikini altı ile durmak sağlıksızdır.
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