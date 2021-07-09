Regl iken denize girilir mi? Adetliyken havuza ve denize girmek zararlı mı? Regl döneminde dikkat edilmesi gerekenler

-Temiz bir denizde adetliyken bir mikrop kapma riski çok düşüktür.



-Hem adet döneminde hem de adet dönemi dışında yüzmek için havuzlardan ziyade denizi tercih etmek gerekiyor. Zira hangi havuz olursa olsun bir miktar risk barındırıyor.



-Normal dönemde de, adet döneminde de denizden çıktıktan hemen sonrasında kurulanmak gerekiyor. Özellikle de adet kanaması devam ederken ıslak mayo ile ya da bikini altı ile durmak sağlıksızdır.