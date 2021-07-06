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    • Yaşam
    • 06.07.2021 12:21
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    • 06.07.2021 16:38
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    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı sevgilisi öldürdü! İntihar mektubu yazmış

    İstanbul Kağıthane'de görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından kendi beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Gizem Erdoğan, nişanlısını oturdukları dairenin önünde vurduktan sonra içeri girip polisi bekledi. Nişanlı çiftin alt katında oturan komşuları ise 7-8 el silah sesi duyduklarını söyledi. Erdoğan, ifadesinde Zeynel Yıldırım'ın başka bir kadınla konuşmasını içine sindiremediğini bu nedenle intihar mektubu yazdığını ve sorumlu olarak Zeynel Yıldırım'ıu işaret ettiğini belirtti.

    DHA
    Sahil Güvelik'te görevli uzman çavuşun acı ölümü

    Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak 9/8 numarada dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem Erdoğan (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
    Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem Erdoğan, Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı.

    Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Gizem Erdoğan, daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeriye girerek kapıyı kapattı.

        TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
        Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem Erdoğan, kapıyı açarak teslim oldu.

        Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem Erdoğan'ı, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü.

            "KORKTUK, KAPIMIZI AÇMADIK. 7-8 KERE SİLAH SESİ DUYDUK"
            Nişanlı çiftin alt katında oturan Sevda Özateş, "Biz silah sesi duyduk. Korktuk, kapımızı açmadık.

            7-8 kere silah sesi duyduk

            7-8 kere silah sesi duyduk. Ben kişileri tanımıyorum, 1 ay falan olmuş buraya taşınalı.

            Kavga ettiklerini duymadık. Olay tam kapının önünde olmuş. Dışarıya çıkarken olmuş ya da içeriye girerken" dedi.

            TAYİNİ İSTANBUL'A ÇIKINCA AYNI EVE YERLEŞTİLER
            Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), ile kız arkadaşı Gizem Erdoğan (30) 8 ay kadar önce sosyal medya üzerinden tanıştı. İkili Yıldırım'ın eğtim gördüğü Samsun'dan tayini İstanbul'a çıkınca birlikte Kağıthane'deki eve yerleşti.

                İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak Erdoğan, Yıldırım'ın telefonda Gaziantep'ten başka bir kadınla nişanlanacakmış gibi konuşmalarını gördü.

                OLAY AKŞAMINA UÇAK BİLETİ ALDI
                Bunun üzerine tartışma alevlenmeye başladı, iddiaya göre Yıldırım artık ilişkiyi istemediğini ve bitirmek istediğini söyleyip Gizem Erdoğan için olay akşamına uçak bileti aldı.

                İNTİHAR MEKTUBU YAZIP "ZEYNEP YILDIRIM" DEDİ
                Ardından Sarıyer'deki iş yerine gitti. İddiaya göre bu durumu yediremeyen Gizem Erdoğan önce bir intihar mektubu yazıp sorumlusu Zeynel Yıldırım'dır dedi.

                    "AMACIM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ"
                    Emniyetteki ifadesine; "Evlilik planımız vardı, başkasıyla nişanlanmak istiyormuş. Cep telefonunda mesajları gördüm. Amacım kendimi öldürmekti. Ama bir anda olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.
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                    Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı sevgilisi öldürdü! İntihar mektubu yazmış