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    • 18.01.2021 21:46
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    • 18.01.2021 21:56
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    'da eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken tutuklandı!

    Son dakika haberi... 'da  eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca itiraz üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    O cani tutuklandı

    Konya'da eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca Ali Ay hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

    Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali Ay kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızdı.

    Rukiye Ay yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali Ay üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.

    Olay yerinde bulunan kızları Eylül Ay ile Rukiye Ay yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
    Gözaltına alınana Ali Ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Ali Ay çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

    İFADESİNDE 'KAZA' DEDİ
    Ali A.'nın ifadesinde, "Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı.

    Çay doldurduğum sırada elime vurup bana saldırdı. Çaydanlığı havaya kaldırınca kaynar su hem benim, hem eşimin üstüne döküldü. Ben kaynar suyu bilerek dökmedim. Kazara olmuş bir olay" dediği öğrenildi.
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