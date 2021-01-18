Konya'da eşi ve 1 buçuk yaşındaki kızının üzerine kaynar su dökerek yaraladığı iddia edilen koca Ali Ay hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali Ay kendisini uyandıran eşi Rukiye Ay'a kızdı.
Rukiye Ay yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali Ay üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.
Olay yerinde bulunan kızları Eylül Ay ile Rukiye Ay yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Gözaltına alınana Ali Ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Ali Ay çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
İFADESİNDE 'KAZA' DEDİ
Ali A.'nın ifadesinde, "Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı.