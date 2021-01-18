İFADESİNDE 'KAZA' DEDİ

Ali A.'nın ifadesinde, "Ben eşime hiç şiddet göstermedim. Olay günü salonda yatıyordum. Eşim odaya geldi. 'Kalk çocuğa bak' dedi. Kahvaltı için çay demlemişti, ben de kendime çay dolduruyordum. Bu sırada bana hakaretler etmeye başladı.