İstanbul’da korkunç cinayet: Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), bir süre önce nişanlısı Gizem E. (30) ile birlikte yaşamaya başladı.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında zamanla şiddetli geçimsizlik başladı.
Çiftin arasındaki tartışmalar devam ederken akşam saatlerinde Yıldırım ve nişanlısı E. yaşadıkları evden çıktıkları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım'ın beylik tabancasını alarak 4 el ateş etti. Olayın ardından Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.