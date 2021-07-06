İstanbul’da korkunç cinayet: Uzman çavuş, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü





KAĞITHANE POLİSİ KATİL ZANLISI KADINI GÖZALTINA ALDI

Binaya gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri ise saldırının yaşandığı katta saatlerce inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan sokakta yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine giriş yapıyor. Araçlarından inen ekipleri binanın içerisine giriyor. Olay nedeniyle sokakta bir süre hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.