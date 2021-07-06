3 bin parça hurda parçadan yaptığı 'Zorbey' isimli at 50 bin liradan satışta

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 11 yaşındayken çırak olarak başladığı demircilik mesleğini 30 yıldır sürdüren Ahmet İftar (42), bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendiriyor.
İftar, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin bir odasında atıklardan yaptığı cip, çiçek, saat, tabanca, sehpa, otomobil, motosiklet, kılıç, akrep, sandalye gibi birçok eseri sergiliyor.
Hayvanlara karşı ilgisi olan İftar, 3 bin parça atık malzeme kullanarak, 2 yıl süren çalışmanın ardından at yaptı.