Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin hakkında bomba iddia! Dedesi konuştu: Torunum tehdit edilmiş olabilir

Almanya'da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın (28), Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan dedesi Mehmet (82) ve babaannesi Fethiye Gündoğan (78), torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi. Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde değil" dedi.
8 MİLYON EURO İLE ORTADAN KAYBOLDU
Almanya'nın Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
BENİM TORUNUM İŞİNDE GÜCÜNDE OLAN BİRİSİYDİ
Gündoğan'ın, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu. Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi.