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    • 06.07.2021 11:51
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    Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin hakkında bomba iddia! Dedesi konuştu: Torunum tehdit edilmiş olabilir

    Almanya’da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın dedesi ve babaannesi torunları hakkındaki iddiaları değerlendirdi. Dede Gündoğan, "Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum." dedi

    Kaybolan Yasemin'in hakkında flaş iddia!

    Almanya'da, para dağıtım şirketinde çalışan ve 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğu öne sürülen Yasemin Gündoğan'ın (28), Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan dedesi Mehmet (82) ve babaannesi Fethiye Gündoğan (78), torunlarının böyle olaya karıştığına inanmadıklarını söyledi. Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde değil" dedi.


    8 MİLYON EURO İLE ORTADAN KAYBOLDU
    Almanya'nın Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 8 milyon euro ile ortadan kayboldu. Gündoğan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.


    BENİM TORUNUM İŞİNDE GÜCÜNDE OLAN BİRİSİYDİ
    Gündoğan'ın, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Neneli Mahallesi'nde yaşayan babaannesi Fethiye Gündoğan, olayla ilgili konuştu. Torununun böyle bir olaya karıştığına inanamadığını belirten Gündoğan, "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi.

        Ekonomik olarak da durumu iyi olan birisi. Böyle bir iş yaptığına inanmıyorum. Torunum daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Ben torunumun bu işte zorlandığını, tehdit edildiğini düşünüyorum. İnşallah canına bir şey gelmez" dedi.

        'YERİNİ BİLSEM POLİSE ŞİKAYET EDERİM'
        Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, "Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil.

        İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur" diye konuştu.

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