Almanya'da 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin hakkında bomba iddia! Dedesi konuştu: Torunum tehdit edilmiş olabilir

'YERİNİ BİLSEM POLİSE ŞİKAYET EDERİM'

Dede Mehmet Gündoğan ise yaşananları 3 gün önce öğrendiğini belirterek, "Ne olduğunu, neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Torunum bu karakterde biri değil.

İnanın, yerini bilsem polise şikayet ederim çünkü en azından polis torunumu bulursa canına bir şey gelmeden kurtarmış oluruz. Bu işin arkasında mafya veya başka birilerinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah canına bir şey gelmeden bulunur" diye konuştu.