İzmir'de S.Ç, polis merkezine giderek sevgilisi 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü söyledi. Teslim olan S.Ç.'nin kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu'nun evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, kadını kanlar içinde ölü halde buldu. Çelemoğlu'nun, S.Ç. hakkında 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

'SİLİKONLARIM PATLADI' ŞİKAYETİ

Göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, bacak kemiği inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve diğer estetik işlemlerini içeren "vücut düzeltme" ameliyatı için DoctorB lakaplı ünlü estetistik doktoru Bülent Cihantimur ile anlaşan H.Ö. adlı genç kadın, hayatının kâbusunu yaşadı. Göğüs implantının patladığı, poposunun düştüğünü ve ayak bileklerinin incelmediğini söyleyen H.Ö. savcılığa şikayette bulundu. Dilek YAMAN DEMİR.

177 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 176 milyon 946 bin 491 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 280 bin 678'er lira, 4 bilenler bin 942'şer lira, 3 bilenler 117'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

ÖLÜDENİZ'DE CAN PAZARI

Muğla Fethiye'de 37 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su aldı. Batmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen teknedeki Narin Yılmaz, çocukları Ravza Yılmaz ve Yunus Emre Yılmaz, yaralandı. 35 kişi ise yüzerek kurtulmayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EN ACI ARZU

Trafik kazası sonucu evladını kaybeden annenin son isteği, yürekleri titretti. Aydın Kuşadası'nda yaşayan grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da trafik kazası geçirdi. Düğün hazırlığı yapan çift, hayatını kaybetti. Cenazesi, Türkiye'ye getirilen Arzu Nena, gözyaşlarıyla Kuşadası'nda toprağa verildi. Kızının düğününü beklerken, ölüm haberini aldığını söyleyen Fatma Yitik, "Gelinlik, damatlık alınmıştı hatta kızım ayakkabılarını bile seçmişti. Ondan hatıra sadece eşyaları kaldı. Gelinliği olsun, bileklikleri olsun, her şeyi benim için çok kıymetli. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen kızımın gelinliğini, kişisel eşyalarını bana ulaştırın" dedi.

BM'DE GÖBEKLİTEPE İZİ

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe dünyanın en eski inanç merkeziydi. 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Göbeklitepe'de bulunan 5.5 metre yükseklikteki P18 numaralı dikili taşın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenmesine karar verildi. Taşın bir kopyası arkeolog Ahmet Demirtaş yeniden inşa edildi. Taşın yarı ölçülerinde olacak kopyası, ağustos ayında New York'a gönderilecek.

BUZ GİBİ CEZA

Konya'da 'Kadınlar Pazarı' olarak bilinen yerde sebze-meyve satan İbrahim Bora, sıcak havadan bunaldı! Komşu işletmeye ait buzdolabına girip, çektiği videoyu 'Konya, Adana'yı geçti' notuyla paylaştı. Tepki çeken o görüntülere 6 bin 77 lira para cezası uyguladı. İşletme sahibi Vedat Yazıcı, videonun kendilerinden habersiz çekildiğini açıkladı. "Biz de şikayetçiyiz" açıklaması yaptı.

ŞU HALE BANK!

Türkiye, COVİD-19'a karşı destan yazdı. 1 Temmuz itibariyle yeni normal hayata ilk adım atıldı. Herkes, salgına karşı kazanılan zaferin mutluluğunu yaşadı. Bazı duyarsızlar ise içtikleri kola bardaklarını ve çekirdek çöplerini toplamadı. Dün İstanbul Sarıyer sahilinde çekine bu görüntüye tepki yağdı:

Evlerinde de böyle yaşıyorlar herhalde!

Çok yazık gerçekten

Maalesef her yürüdüğüm yerde gördüğüm manzara böyle.

Sadece Boğaz kıyısı değil, tüm park ve bahçeler aynı.

Bunu yapanlar utanmaz.

8 MİLYON EURO ÇALDI

Almanya'da para nakil şirketinde çalışan Yasemin Gündoğan (28), 8 milyon euro ile kayıplara karıştı. Para torbalarını kiralık minibüse yükleyip kaçan genç kadın ile suç ortakları aranıyor.

MARATONDA KALP KRİZİ

Kayseri'de 5'inci Erciyes Dağ Maratonu koşuldu. Emekli astsubay Muammer Çam, kalp krizi geçirerek öldü.