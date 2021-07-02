İnfial yaratan Elmalı davasında flaş gelişme! O rapora ulaşıldı! Babaanne hakkında dikkat çeken detay

KRİTİK RAPORA ULAŞILDI
Öte yandan Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Uzman psikolog Deniz Karasapan'ın mahkemenin talebi üzerine çocuklarla görüşerek hazırladığı rapor, davanın görüldüğü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderildi.
12 Şubat 20121 tarihli raporda, "Babaannenin çocuklarda gözlemlediğini öne sürdüğü fiziksel ve psikolojik problemlerin olmadığı tespit edilmiş, çocuklar sorulduğunda da bu fiziksel sıkıntıları yaşamadıklarını beyan etmektedir" denildi.
Uzman psikolog Deniz Karasapan'ın hazırladığı, çocukların, babaanne G.S.'nin 'Mıınchausen by proxy' (Bir başkasına yüklenen yapay bozukluk) denilen bir istismar çeşidine maruz kaldığına kanaat getirerek, çocukların babaanne yanından alınarak yaşlarına ve durumlarına uygun bir kuruma yerleştirilmesini önerildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki çocuğun devlet korumasına alınması talebi de dün mahkemece kabul edildi ve çocuklar, babaannelerinin yanından alınarak bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: