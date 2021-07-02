İnfial yaratan Elmalı davasında flaş gelişme! O rapora ulaşıldı! Babaanne hakkında dikkat çeken detay

SOMUT FİZİKSEL KANIT BULUNAMAMIŞ

* Babaanne G.S.'nin sürekli, çocukların yaşadıkları deneyime bağlı olarak ortaya çıkan fızyolojik ve psikolojik sorunlardan yakınmakta olduğu ve sık sık çocuklar için tıbbi bakım alabileceği farklı kuruluşlara müracaat ettiği gözlenmiştir. İlk görüşmelerde babaannenin çocukların yaşadığı olaylara bağlı endişesinden dolayı çocukların iyilik halinden emin olma çabası içerisinde olduğu düşünülmüş olsa da travmatik olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen istismar olayına bağlı ortaya çıktığını iddia ettiği, ancak travmatik deneyimle alakası olamayacak semptomlar öne sürmesi, yapılan onca muayeneye rağmen çocuklarda somut bir fiziksel problem bulunamamış ve bir tanı konulmamış olması dikkat çekici bir unsurdur.

KABUSLAR CİNSEL İSTİSMAR İÇERMİYOR

*Babaannenin öne sürdüğü psikolojik belirti sayılabilecek kabuslar, uykuda sayıklamalar, dikkat eksikliği gibi belirtilerin varlığı da yürütülen süreç boyunca net bir şekilde tespit edilememiştir. İlk görüşmelerde kabuslar gördüklerini, sık sık travmatik olay hakkında düşündüklerini beyan eden ve anne M.A.'nın gelip kendisini alması ya da babalarının zarar görmesi gibi cinsel istismar deneyimlerini içermeyen kabuslarını anlatan çocuklar, özellikle son üç ayda yapılan görüşmelerde tutarlı ve düzenli bir şekilde kabus görmediklerini beyan etmektedir. Çocukların anlattıkları kabusların içeriğinin deneyimlenen cinsel istismar eylemlerini içermiyor olması dikkat çekicidir.