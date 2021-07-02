İstanbul Fatih'te taksiciler sopalarla birbirlerine girdi

ARAYA GİREN GENÇ HER İKİ TARAFIN ELLERİNDEKİ SOPALARI ALDI

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı. Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı.