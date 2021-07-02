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    Elmalı Davası’nda kafalar karıştı

    Türkiye’yi ayağa kaldıran istismar olayında, anne Merve Akman kendini savundu. Akman, "Linç kampanyasıyla karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Elmalı Davası’nda kafalar karıştı

    Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğradığı olayda, taraflar birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Bu kez anne Merve Akman, eski eşini ve babaanneyi suçladı. Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları istismar etmediklerini öne sürdü. Sosyal Hizmetler tarafından hazırlanan son raporda; babaanne Günay Soytok'un istismar ve velayet davası ile çocukların sağlık kontrolleri hakkında tutarsız ve yalan beyanlarda bulunduğunun gözlemlendiğine yer verildiğini söyledi. Akman'ın sosyal medya hesabından yayınlanan raporlara ulaşım engeli getirildi.



    İKİ KARDEŞ DEVLET KORUMASINDA
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini açıkladı.

    Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sanıklar 5 Ocak 2021'de tahliye edilmiştir. Bu karara yapılan itiraz da Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.



    OLAN ÇOCUKLARA OLUYOR
    Babaanne Günay G.'nin avukatı Yusuf Önder, anne Merve Akman'ın çocuklarının isimlerini ve adli raporlarını yayınlamasına tepki gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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    Haberler Yaşam Elmalı Davası’nda kafalar karıştı