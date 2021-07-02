Elmalı Davası’nda kafalar karıştı

Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğradığı olayda, taraflar birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Bu kez anne Merve Akman, eski eşini ve babaanneyi suçladı. Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları istismar etmediklerini öne sürdü. Sosyal Hizmetler tarafından hazırlanan son raporda; babaanne Günay Soytok'un istismar ve velayet davası ile çocukların sağlık kontrolleri hakkında tutarsız ve yalan beyanlarda bulunduğunun gözlemlendiğine yer verildiğini söyledi. Akman'ın sosyal medya hesabından yayınlanan raporlara ulaşım engeli getirildi.