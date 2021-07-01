Türkiye'de aşılama son sürat! Bitlis'te 150 göçer çadırlarında aşılandı

Genelde Sağlık Bakanlığı, yerelde ise sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından vatandaşların aşı olmaları için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların son günlerde randevusuz aşı olmaları için olağanüstü bir çaba sarf eden sağlık çalışanları, il ve ilçelerde aşı noktaları oluşturdu.
45 KM UZAKLIKTAKİ YAYLADA AŞI ÇALIŞMASI
Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri, Bitlis'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Duav Yaylası'ndaki göçerleri konakladıkları yaylada aşıladı. Yaz aylarında genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3-4 aylığına Bitlis'in yaylarına gelen göçerlerin ayaklarına kadar giden sağlık ekibi, göçerleri aşıladı. Siirt'ten Güroymak ilçesine her yıl gelen yaklaşık 150 kadın ve erkek, çadırlarında aşı olup emeği geçenlere teşekkür ettiler.
"DAĞ TAŞ DEMEDEN GİDİYORUZ"
Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını belirtti.