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    • Yaşam
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    • 01.07.2021 09:39
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    Türkiye'de aşılama son sürat! Bitlis'te 150 göçer çadırlarında aşılandı

    Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. 1 Temmuz 2021 09:29 itibarıyla Türkiye'de toplam 49 milyon 806 bin 713 doz aşı yapıldı. Bitlis Güroymak Duav Yaylası'nda da 150 göçer aşı ekibi tarafından çadırlarında aşılandı. Sağlık ekiplerinin aşı yaptığı göçerler ise "Onların bu iyiliğini unutmayacağız" diyerek minnetlerini sergiledi.

    İHA
    Bu cümle bile sağlık ekiplerine yeter

    Genelde Sağlık Bakanlığı, yerelde ise sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından vatandaşların aşı olmaları için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların son günlerde randevusuz aşı olmaları için olağanüstü bir çaba sarf eden sağlık çalışanları, il ve ilçelerde aşı noktaları oluşturdu.

    45 KM UZAKLIKTAKİ YAYLADA AŞI ÇALIŞMASI
    Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri, Bitlis'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Duav Yaylası'ndaki göçerleri konakladıkları yaylada aşıladı. Yaz aylarında genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3-4 aylığına Bitlis'in yaylarına gelen göçerlerin ayaklarına kadar giden sağlık ekibi, göçerleri aşıladı. Siirt'ten Güroymak ilçesine her yıl gelen yaklaşık 150 kadın ve erkek, çadırlarında aşı olup emeği geçenlere teşekkür ettiler.

    "DAĞ TAŞ DEMEDEN GİDİYORUZ"
    Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını belirtti.

        Akelma, "Buradaki vatandaşlarımızı aşılamak için Duav Yaylası'na geldik. Herkesin aşı olması için dağ taş demeden gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız.

        Aşı, pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silahtır. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz" dedi.

        "ONLARIN BU İYİLİLİĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ"
        Göçerlerden Ahmet Keşli ise ayaklarına kadar gelerek aşı hizmeti sunan sağlık ekiplere ve yetkililere teşekkür ederek, "Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar.

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            Haberler Yaşam Türkiye'de aşılama son sürat! Bitlis'te 150 göçer çadırlarında aşılandı