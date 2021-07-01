Türkiye'de aşılama son sürat! Bitlis'te 150 göçer çadırlarında aşılandı

Genelde Sağlık Bakanlığı, yerelde ise sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından vatandaşların aşı olmaları için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların son günlerde randevusuz aşı olmaları için olağanüstü bir çaba sarf eden sağlık çalışanları, il ve ilçelerde aşı noktaları oluşturdu.