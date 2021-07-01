Revna Naz Sarıgül sürpriz bir projeyle ekranlarda olacak

Başarılı girişimci Revna Naz Sarıgül modadan sağlıklı beslenmeye birçok alanda profesyonel eğitimler almış ve deneyimlerini YouTube kanalından takipçileriyle paylaşıyordu. Her geçen gün eğitimlerine ve başarılarına bir yenisini ekleyen Revna Naz Sarıgül; "Çok yakında sürpriz bir projeyle televizyon ekranlarında sizlerle olacağız. Bir süre YouTube üzerinden takipçilerimle çok güzel bir enerjimiz var. Çok güzel paylaşımlar içindeyiz. Her geçen gün daha çok büyüyen bir aile olduk. Şimdi ise ekran zamanı" dedi. Ser verip sır vermeyen Sarıgül'ün ekran projesi merak konusu oldu.



1995 İstanbul doğumlu olan Revna Nazlı Sarıgül, 2014-2017 yılları arasında King's College London Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden yüksek dereceyle mezun oldu. Bu süreç içerisinde çocukluğundan beri ilgi duyduğu yemek ve ahçılık üzerine merakını geliştirdi ve dünyanın sayılı ahçılık okulları arasına giren Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School'dan sertifikalar aldı. Bununla beraber sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine eğitimler aldı. 2018 yılından beri kendi deneyimlerini ve tariflerini Instagram ve Youtube üzerinden paylaşıyor.