200 milyon TL cirolu demir çelik fabrikasında kardeş kavgası! Mahkeme iflasa karar verdi

Ağabey Demirci hakkında açılan ceza davasına ilişkin yargılama sürüyor. Öte yandan, iki kardeş arasındaki kavga devam ederken şirketin yönetimine ilişkin ise ilginç gelişmeler oldu. Şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan Mustafa Demirci, 30 Aralık 2020'da tüm hissesini Erdinç Çiçek isimli bir kişiye devretti. Çiçek ise hissesini, 15 Ocak 2021'de Ahmet Başar'a devretti. Ulaşılan belgelere göre Çiçek ve Başar'a ait herhangi bir varlığın bulunmadığı, anılan kişilerin günlük işlerde çalıştığı belirlendi. Öte yandan, şirketin yönetimine getirilen Ferzende Önsever'in inşaat işçisi, Hasan Tahsin Kurt ile Samet Can Çetin'in ise işsiz olduğu öğrenildi.