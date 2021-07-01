200 milyon TL cirolu demir çelik fabrikasında kardeş kavgası! Mahkeme iflasa karar verdi

Aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık çoğu zaman, şirketlere ölümcül darbe vurabiliyor. Son örnek, alanında Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olan, 200 milyon TL cirolu DÇT Demir Çelik Tel San. AŞ.'de yaşandı.
Temeli yarım asır öncesinde, Eminönü Perşembe pazarında küçük bir atölyede atılan fabrika zaman içinde önemli bir büyüme ivmesi elde etti. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki birçok müşterisine mal tedarik eden fabrikanın yok oluşuna ise Mustafa-Adnan Demirci kardeşler arasındaki kavga yol açtı.
BÜYÜK ORTAK İSTEDİ
Hürriyet'in haberine göre; silah seslerinin dahi yükseldiği fabrika, anlaşmazlık üzerine günden güne eridi. Şirketin yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Mustafa Demirci, DÇT Demir Çelik'in iflasını talep etti. Dava dilekçesine göre Mustafa Demirci, yüzde 51 hissesine sahip olduğu şirketin iflasını istedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada, Demirci, şirketten 100 bin lira alacağını olduğunu öne sürdü.