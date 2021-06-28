Ahmet Keleşoğlu'nun 7.3 milyar dolarlık serveti, paylaşılamadı! Soluğu mahkemede aldılar...

Yaklaşık 7.3 milyar dolarlık miras davasında bu kez hisse kavgası başladı... 1958'de kurulan Selçuk Ecza Deposu, Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer aldı. 19 bin eczaneye ilaç dağıtan şirketin kurucusu Ahmet Keleşoğlu 2016'da hayata gözlerini kapadı. Çocuğu olmadığı için serveti eşi Nezahat Keleşoğlu (92), 5 kardeşi ve 26 yeğenine kaldı. Mustafa Sonay Gürgen ise demans hastası teyzesi Nezahat Keleşoğlu'nun yüzde 51'lik hissesine vasi olarak atadı. Ancak diğer mirasçılar, karara karşı çıktı. Gürgen'in vasiliğinin kaldırılması ve holdinge kayyum atanması için dava açtı.
YENİ BİR DAVA DAHA...
Kayyum tartışmaları sürerken miras kavgasında yeni perde başladı. Holding ile birlikte 6 şirketin 4 ay önceki genel kurulunda alınan kararların iptali istemiyle yeni bir dava açıldı. Vasi Gürgen'in holding sermayesindeki payının 280 milyonda 1 lira olduğu ortaya çıktı! Selçuk Ecza Deposu'nda 5.5 milyon lira payı olan Gürgen'in, As Ecza Deposu'nda 67 lira, Tez Trans Lojistik şirketinde de yine 1 lira değerinde hisseye sahip olduğu anlaşıldı.
KÜÇÜK HİSSEYLE ŞİRKETİ YÖNETİYOR
Mustafa Sonay Gürgen, Selçuk Ecza'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
Çocuğu olmayan Ahmet Keleşoğlu'nun, geride bıraktığı 7.3 milyar dolarlık miras paylaşılamıyor.
ALİ OKTAY
YENİ BİR DAVA DAHA...
Kayyum tartışmaları sürerken miras kavgasında yeni perde başladı. Holding ile birlikte 6 şirketin 4 ay önceki genel kurulunda alınan kararların iptali istemiyle yeni bir dava açıldı. Vasi Gürgen'in holding sermayesindeki payının 280 milyonda 1 lira olduğu ortaya çıktı! Selçuk Ecza Deposu'nda 5.5 milyon lira payı olan Gürgen'in, As Ecza Deposu'nda 67 lira, Tez Trans Lojistik şirketinde de yine 1 lira değerinde hisseye sahip olduğu anlaşıldı.
KÜÇÜK HİSSEYLE ŞİRKETİ YÖNETİYOR
Mustafa Sonay Gürgen, Selçuk Ecza'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
Çocuğu olmayan Ahmet Keleşoğlu'nun, geride bıraktığı 7.3 milyar dolarlık miras paylaşılamıyor.
ALİ OKTAY