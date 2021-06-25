Acı haber Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi: Sele kapılan iki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.
Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.
EKİPLER DETAYLI İNCELEME YAPTI
Ergene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.