Acı haber Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi: Sele kapılan iki çocuk hayatını kaybetti





'BİRİNİ ÇIKARDIK, DİĞERİ SÜRÜKLENDİ'

Çocukların sele kapıldığını gören Doğan Samar, "İki çocuktu, birini çıkarttık. Diğerini sürükledi. Sonra suni teneffüs yaptık, ağzından su geldi ama nabız yoktu. Sonra bir saat sonra diğerini çıkarttık" dedi. Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt ise "Haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca diğeri de suya atladı tahminimce. Kapılan iki çocuğu vatandaşlar kurtarmış" diye konuştu.



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