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    • 25.06.2021 19:41
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    Acı haber Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi: Sele kapılan iki çocuk hayatını kaybetti

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların yakınları gittikleri Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.

    AA
    DHA
    Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Arslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.



    Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerdeki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.



    EKİPLER DETAYLI İNCELEME YAPTI
    Ergene'de sağanak sonrası taşan derede Barış Önder ile Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.




        İddiaya göre, dere kenarında oynayan çocuklar, sağanak sonrası sele kapılmasıyla birlikte kanalizasyon künk içinde sel sularıyla 500 metre mesafedeki dere yatağına sürüklendi. Polis ekipleri dere yatağı ve künklerin bulunduğu bölgede detaylı incelemede bulundu.



        Yaşamını yitiren çocukların yakınları gittikleri Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.



        'BİRİNİ ÇIKARDIK, DİĞERİ SÜRÜKLENDİ'
        Çocukların sele kapıldığını gören Doğan Samar, "İki çocuktu, birini çıkarttık. Diğerini sürükledi. Sonra suni teneffüs yaptık, ağzından su geldi ama nabız yoktu. Sonra bir saat sonra diğerini çıkarttık" dedi. Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt ise "Haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca diğeri de suya atladı tahminimce. Kapılan iki çocuğu vatandaşlar kurtarmış" diye konuştu.

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