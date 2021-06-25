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    • Yaşam
    • 25.06.2021 22:03
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    • 25.06.2021 22:07
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    Niğde'de kız arkadaşını öldüren kişi intihar etti!

    Niğde’de bir apartta silah sesi ihbarına giden polis ekipleri 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Y. isimli şahsın Yasemin A.'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

    Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti!

    Niğde'de kız arkadaşını silahla vuran şahıs daha sonra intihar etti.

    Edinilen bilgiye göre, Merkez Saruhan Mahallesi Koçer Sokak'ta bulunan apart oteldeki odadan silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    POLİS CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI
    Olay yerine giden ekipler, sesin geldiği kapısı kilitli odada biri erkek 2 kişiyi ölü buldu. Hayatını kaybedenlerin Muhammet Y. (26) ve kız arkadaşı Yasemin A. (23) olduğu tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Y.'nin Yasemin A.'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

    Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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