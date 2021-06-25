Türkiye'nin aşılamadaki başarısı burada saklı! Sinop'ta düğün salonu aşı merkezi oldu

Sinop'ta şu ana kadar 103 bin 464'ü birinci doz, 61 bin 821'i ikinci doz olmak üzere toplamda 165 bin 285 doz aşı uygulandı. Bu rakamlarla birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da "Sağlık için kollarınızı sıvayın" mesajıyla birlikte Türkiye'de aşılanma oranlarının en yüksek olduğu 10 il arasında yüzde 64,03 oranla Sinop'u da gösterdi.
DÜĞÜN SALONU AŞI MERKEZİ OLDU
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında da yer alan Sinop 12-18 Haziran tablosunda yüz binde 14,78 oranıyla da dikkat çekmişti. Vaka sayılarındaki bu düşüşle birlikte Sinop'ta aşılamada da hız kesilmedi. Kentte aşılamanın daha da arttırılması amacıyla eski bir düğün salonu randevusuz aşılama merkezine dönüştürüldü.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Gazi Caddesi üzerinde hizmete alınan Merkez, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. 18 yaş ve üzeri herkese randevusuz aşılama hizmeti verildiğini duyanlar buraya akın etti.