Türkiye'nin aşılamadaki başarısı burada saklı! Sinop'ta düğün salonu aşı merkezi oldu

Sinop'ta şu ana kadar 103 bin 464'ü birinci doz, 61 bin 821'i ikinci doz olmak üzere toplamda 165 bin 285 doz aşı uygulandı. Bu rakamlarla birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da "Sağlık için kollarınızı sıvayın" mesajıyla birlikte Türkiye'de aşılanma oranlarının en yüksek olduğu 10 il arasında yüzde 64,03 oranla Sinop'u da gösterdi.