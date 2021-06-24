Dünyada 'delta varyantı' paniği | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

COVİD-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Aşılama, tüm hızıyla devam etse de mutasyona uğrayan virüs hala insanlık için tehditti. Uzmanlar, Hindistan'da ortaya çıkan 'Delta' varyantı için en tehlikeli tür dedi.
Varyantın etkili olduğu ülkelerde vaka sayısı artışa geçti. ABD ve Fransa'da da alarm verildi. İsrail ise yeniden maske yasağı getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Fazla bulaşıcı olduğu için her yerde hızlı artış gösteriyor. Aşının etkinliğini de azaltıyor" dedi.
HİNDİSTAN
Ülkede şimdi de delta plus alarmı başladı. Şu ana kadar 22 kişide bu türe rastlandı.
İSRAİL
Nüfusunun tamamını aşılayan İsrail'de delta varyantı paniği var.
TÜRKİYE'DE SAYI 134
DELTA varyantı Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de 134 kişide bu mutasyona rastandığını açıkladı.
AŞI SIRASI 18 YAŞTA
Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni safhaya geçildiğini belirtti. Koca, yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olanların da 1 hafta 10 gün içinde aşılanabileceğini söyledi.
COVID-29
Türkiye, 1 Temmuz sonrası normalleşmenin heyecanını yaşadı. Ancak 29 ilde vaka sayıları arttı! En çok artış ise Yozgat, Yalova, Şırnak, Şanlıurfa, Rize, Nevşehir, Muş, Mersin, Mardin, Kütahya, Kırşehir, Kastamonu, Hatay, Hakkari, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli, Çanakkale, Bolu, Bingöl, Aydın, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Adana'da...