Dünyada 'delta varyantı' paniği | Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri

COVİD-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Aşılama, tüm hızıyla devam etse de mutasyona uğrayan virüs hala insanlık için tehditti. Uzmanlar, Hindistan'da ortaya çıkan 'Delta' varyantı için en tehlikeli tür dedi.



Varyantın etkili olduğu ülkelerde vaka sayısı artışa geçti. ABD ve Fransa'da da alarm verildi. İsrail ise yeniden maske yasağı getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Fazla bulaşıcı olduğu için her yerde hızlı artış gösteriyor. Aşının etkinliğini de azaltıyor" dedi.