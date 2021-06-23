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    • Yaşam
    • 24.06.2021 06:34
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    • 24.06.2021 06:34
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    Parkta bisiklet süren çocuğun bacağına inşaat demiri saplandı

    Ankara'da, parkta bisiklet sürerken dengesini kaybederek düşen Siraç D.'nin (11) bacağına inşaat demiri saplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Korku dolu anlar! İnşaat demiri saplandı

    Ankara'da, parkta bisiklet sürerken dengesini kaybederek düşen Siraç D.'nin (11) bacağına inşaat demiri saplandı.


    İNŞAAT DEMİRİ BACAĞINI SAPLANDI
    Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde bulunan Köroğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta bisiklet süren Siraç D., dengesini kaybederek, parkta yenileme çalışmalarının yapıldığı molozların üstüne düştü. Molozların arasında bulunan inşaat demiri, Siraç'ın bacağına saplandı.




    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siraç'ın bacağına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Siraç, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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