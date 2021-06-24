İstanbul'da beş restoranı bulunan ve altıncı mekanını açmaya hazırlanan Arnavut iş kadını Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu single projesini sonunda hayata geçirdi. Aranjör Mert Aydın'la işbirliği yapan Haderi, 90'lı yıllarda pop müziğe damga vuran bir şarkıyı cover'ladı.
KAMPA GİRDİ
Sarah Haderi, single'ını yayınlamadan önce kampa girdi. Etkileyici sesinin yanı sıra görüntüsüyle de müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Haderi, kendini profesyonel ellere emanet etti.Çok yakında yayınlayacağı ilk single'ı ve yenilediği imajıyla müzikseverlerin karşısında olacak.
- Yaşam
- 24.06.2021 12:13
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- Son Güncelleme:
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- 24.06.2021 12:13
Sarah Haderi müzik dünyasına hazır
Uzun süredir İstanbul’da yaşayan müzik tutkunu iş kadını Sarah Haderi, ilk single’ını çıkarmak için gün sayıyor. Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırladığı şarkıyı çok yakında yayınlayacak olan Haderi, müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak için imajını da yeniledi.
İstanbul'da beş restoranı bulunan ve altıncı mekanını açmaya hazırlanan Arnavut iş kadını Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu single projesini sonunda hayata geçirdi. Aranjör Mert Aydın'la işbirliği yapan Haderi, 90'lı yıllarda pop müziğe damga vuran bir şarkıyı cover'ladı.