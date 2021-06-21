Zeytinyağının faydaları tüm dünyada kabul gören bir gerçek artık. Yediden yetmişe herkes, "en faydalı yağ nedir?" sorusuna aynı cevabı verecektir. Günümüzde sağlıklı yaşama artan ilgi, bilinçli ebeveynlerin çoğalması ve gündüz kuşağında her gün gördüğümüz uzmanlar tarafından verilen tavsiyeler, zeytinyağının hak ettiği ilgiye kavuşmasının sebeplerindendir.

Zeytinyağının çok eskilere dayanan bir tarihi olduğunu biliyoruz. Bu köklü tarih, Akdeniz insanının tüm hayatına etki etmiş, zeytinyağı bir yağ olmaktan öteye geçip bir yaşam biçimine dönmüştür. Sadece beslenmede değil, beden sağlığı ve güzelliğinde hatta alternatif tıpta mucizeler yaratan bu yağın faydalarına gelin birlikte bakalım.

ZEYTİNYAĞI SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Zeytinyağı yapısında bulunan polifenol sayesinde tam bir antioksidandır. Hücreleri yenileyen, hücre hasarlarını tamir eden antioksidanlar, sindirim sisteminin çalışmasını düzenleyip sindirim sisteminden kaynaklanan hastalıkların ortaya çıkmasını engellemektedir. Aynı zamanda hücre yenileyici özelliği olan polifenollü zeytinyağları vücudumuzun ikinci beyni olan bağırsakların çalışmasını da düzenleyen en önemli besindir.

KARACİĞER DOSTU BESİNLERDEN ZEYTİNYAĞI

Karaciğer, vücudumuzun filtre görevini gören organdır. Zararlı maddeleri temizleme görevini üstlenen bu organın temizleyicisi de zeytinyağıdır. Zeytinyağı içindeki antiseptik moleküller sayesinde karaciğeri temizleyip vücudun zararlı maddelerden tamamen korunmasına yardımcı olmaktadır.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN ZEYTİNYAĞI

Sadece süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olduğunu zannediyoruz oysa zeytinyağı, kalsiyum açısından çok zengin bir besin. Yapısındaki kalsiyum ve mineraller, kemiklerin güçlenmesini sağlayan yegâne unsurlardır. Akdeniz ülkelerinde yaşayan yaşlılar üzerinde yapılan çalışmalar da bunun kanıtı olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda görülmüştür ki kemik erimesi oranı en düşük bölgeler, zeytinyağı kültürüne sahip bölgelerdir.

CİLDİ KORUMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI

Cilt sağlığı beden sağlığı kadar önemlidir. Aynaya baktığımızda mutlu hissettiren parlak ve yumuşak bir cilt hepimizin hayalidir. Piyasadaki binlerce kimyasalla yakalayamadığımız bu parlaklık ve yumuşaklığı, zeytinyağlı beslenme sayesinde elde edebilmekteyiz. Üstelik Zeytinyağlı kozmetik ürünleri yerine de kullanabileceğimiz çokça reçeteye sahip bir üründür. Balla karıştırdığınızda kuru ciltleri nemlendiren, şekerle karıştırdığımızda cildi temizleyen, sirkeyle karıştırdığınızda tonik etkisi yaratan zeytinyağı, daha birçok mucizevi faydayla cildimizi koruyup yaşlanma etkilerini azaltmaktadır.

ŞEKER HASTALARININ DOSTU ZEYTİNYAĞI

Diyabet, günümüz insanında çok erken yaşlarda görülebilen bir hastalık. Sürekli dikkat ve özenli beslenme gerektiren bu hastalığın doğadaki insülini zeytinyağıdır. Zeytinyağı kan şekerini düzenleyip kaliteli bir hayat yaşamanıza yardımcı olmaktadır. Sızma zeytinyağının tip 2 diyabet hastaları üzerinde etkisi konulu bir araştırma sonucu da göstermiştir ki zeytinyağı insülin direncine neden olan DPP-4) enziminin baskılanmasını sağlayarak kan şekeri dengesini korumaktadır. 'metabolik sendrom' adı verilen insülin direnci sorununun üstesinden gelmek adına, sofralardan özellikle sızma zeytinyağını eksik etmemek gerekmektedir.

ZEYTİNYAĞI TANSİYONU DÜZENLER

Günümüzde çoğu insanda rastlanan bir sorundur tansiyon. Hem düşüğü hem de yükseği ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta ve özellikle 50 yaş üstü insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Zeytinyağı bu anlamda tam bir sihirli değnek vazifesi görür. Tansiyonu dengeleyici özelliğiyle hem düşük tansiyon hem de yüksek tansiyon hastalarının dertlerine şifa olmaktadır.

ZEYTİNYAĞI STRESİ AZALTIR

Akdeniz insanının mutluluk sırrı olan zeytinyağı kullanımının depresyon riskini azalttığına dair birçok çalışma yapılmıştır. Zeytinyağının içinde bulunan bileşenler sayesinde salgılanan mutluluk hormonu, vücudun stres seviyesini azaltarak yaşamdan keyif almamıza yardımcı olmaktadır.

ÖDÜLLÜ VE DOĞAL ZEYTİNYAĞI ÜRETİCİSİ: ÖZ KÖYÜM

Burada sayamadığımız daha birçok faydaya sahip olan zeytinyağı, doğanın bize sunduğu en kıymetli değerlerden biridir. Fakat sadece zeytinyağı kullanmak değil orijinal zeytinyağına ulaşmak da çok önemlidir. Bu anlamda 1957 yılından beri Körfez Bölgesi'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden olan Öz Köyüm Zeytincilik, hakiki zeytinyağına ulaşabilmemiz için elinden geleni yapan bir firmadır. Kaz Dağlarının eteklerindeki Burhaniye Pelit köy ve civar köylerden toplanan zeytinler, erken hasat edilerek soğuk sıkma yöntemiyle sıkılarak naturel sızma zeytinyağı üretilmektedir. Öz köyüm Zeytinciliğin, zeytinyağı yaparken gösterdiği özen, neden onları tercih etmeniz gerektiğinin göstergesidir aslında. İyi tarım esasıyla yetiştirdikleri zeytinleri topladıktan sonra, bekletmeden sıkıp yağa dönüştüren Öz Köyüm Zeytincilik, zeytinyağı üretimine verdiği değerle fark yaratmaktadır. Dört kuşaktır zeytincilik yapan bir ailenin gelenekselden moderne değişen ve gelişen anlayışları ve ata yadigari tecrübeleriyle zenginleşen firma, çağı yakalamak adına da üstün gayret göstermektedir.

Zeytinyağı üretimindeki titizlikleri, son teknolojiyi kullanırken aynı zamanda da hijyenik üretimi de destekleyen bir anlayış yaratmıştır. Temassız, saf, doğal üretilen soğuk sıkım zeytinyağı, uygun koşullarda depolanmaktadır. Üretimlerindeki bu titizlikleri birçok ödülle taçlandırılan Öz Köyüm zeytinyağları, İyi Tarım, Sağlıklı ve Güvenli iş yeri sertifikası, ISO9001 2015, ISO14001 2015, ISO 22000 2015, "Sağlıklı & Güvenli İşyeri" sertifikalarına sahiptir. Bununla da kalmaz firma, başarılarını JOOP - Japon Olive Oil Prize 2021 - Altın Madalya, Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü, Zeytin dostu 14. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması - Altın Madalya gibi yurt içi ve yurt dışı ödüllerle de taçlandırmıştır. Analiz raporları da hep güven veren firma, üretimlerindeki kalite anlayışlarını belgelerle de kanıtlamıştır.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞINA ULAŞMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Bu kadar kaliteli bir yağa ulaşmanın bir çok da yöntemi var. Öz Köyüm Zeytincilik, Fabrika ve çarşı içindeki satış yerlerinin yanında online alışveriş imkanını da Türkiye'nin hizmetine sunmaktadır. Bu sayede, geçmişten bu güne gelen bir tecrübenin ürünü olan Öz Köyüm zeytinyağlarına sofranızda yer açmak artık daha da kolay.

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