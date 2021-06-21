Diyarbakır'da bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden 16 yaşındaki genç kız bulunduğu yerde tartışan kişilerin silah çekmesi üzerine korkup 7'nci kattan atladı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre F.K., sitedeki bir apartmanın 7'nci katında oturan T.Y.'yi ziyarette gitti.