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    • Yaşam
    • 21.06.2021 19:13
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    • 21.06.2021 19:14
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    'da müsilaj ile mücadele: 'da 1622 metreküp deniz salyası toplandı

    'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor. 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    AA
    Yalova'da 1622 metreküp müsilaj toplandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Yalova'daki Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.



    Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle yapılan temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de müsilaj (deniz salyası) yoğunluğunun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.



    BUGÜN 62 METREKÜP TOPLANDI
    Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.



        Bölgede bugün toplanan 62 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1622 metreküpe çıktı.

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