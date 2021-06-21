Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Yalova'daki Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.
Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle yapılan temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de müsilaj (deniz salyası) yoğunluğunun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı.
BUGÜN 62 METREKÜP TOPLANDI
Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.