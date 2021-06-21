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    • Yaşam
    • 21.06.2021 20:53
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    • 21.06.2021 21:08
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    Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı: Sağanak yağış, rüzgar, yıldırım... | , Ankara ve İzmir HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Vatandaşlara olası su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyarı yapıldı. Peki, , Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan o açıklamada ve hava durumunun detaylar...

    O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.



    O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



    21.06.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Bilecik çevreleri, Konya'nın batı kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



    İÇ ANADOLU BÖLGESİ, BATI KARADENİZ...
    22.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu Bölgesi (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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