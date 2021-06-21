21 Haziran tarihinde Güneş 0 derece Yengeç burcuna geçtiğinde yaz mevsimi başlamış oluyor. Bu tarihte güneş ışınları Yengeç dönencesine dik olarak düşer ve güneş kuzey yarımkürede ufkun üstünde en uzun süre kaldığından en uzun gün ve en kısa gece yaşanır. Astrologlara göre, Güneşin bir ay boyunca Yengeç burcunda olacağı dönemde Yengeç, Akrep ve Balık burçları başta olmak üzere Boğa ve Başaklar da olumlu anlamda etkileneceği ileri sürülüyor. Peki, 21 Haziran yaz gündönümünün burçlara etkileri neler?
21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜNÜN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
21 Haziran da Güneş'in Yengeç Burcuna girmesi, Kuzey Yarım küre'de yaz mevsiminin başlangıcını, Güney yarım kürede ise Kış mevsiminin başlangıcını ifade eder.
Bu tarihte, Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelir, en uzun gün, en kısa gece yaşanır. Kuzey Kutup çizgisindeki ülkelerde Güneş batmaz, ufka kadar alçalıp tekrar yükselir. Bazı kültürlerde 21 Haziranda başlayan dönem bolluk,bereket ve doğurganlığı sembolize eder, şölenlerle, coşkuyla kutlanır kutlanır.
ÖZELLİKLE YENGEÇ, AKREP, BALIK, BOĞA VE BAŞAK BURÇLARI...
Astrolojide Güneş her öncü burca geçiş yaptığı zamanlarda, yeni bir mevsimin başladığını müjdeler. Su grubunun Öncü burcu Yengeç ise yaz mevsimini başlatır.
Transit Güneşin bir ay boyunca Yengeç burcunda olacağı dönemde Yengeç, Akrep ve Balık burçları başta olmak üzere Boğa ve Başaklar da olumlu anlamda etkileneceklerdir.İç dünyamıza daha çok yöneleceğimiz, duygularımızla olan iletişimimizin de artacağı zamanlardayız.