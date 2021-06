TERAZİ: AŞKTA mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama, sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez.

Her şey sizin için sorun hale gelecektir.



AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Bugün gerekli yerlerde beklemelisiniz.



YAY: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere çok dikkat etmelisiniz.



OĞLAK: İNSANLARI idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp, özel ilişkilerinize zaman ayırmalısınız.



KOVA: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.

Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz.