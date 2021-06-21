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    • Yaşam
    • 21.06.2021 09:10
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    • 21.06.2021 09:10
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    21 Haziran yaz gün dönümünün burçlara etkileri neler? Yengeç, Akrep, Balık, , Başak, Yay 21 Haziran 2021 burçlara etkisi!

    Bugün 21 haziran 2021 yaz gün dönümü. Kuzey yarım kürede en uzun gün ve en kısa gecenin yaşandığı yani yaz mevsiminin başladığı tarih olarak biliniyor. 21 Haziran tarihinde Güneş 0 derece Yengeç burcuna geçtiğinde yaz mevsimi başlamış oluyor. Bu tarihte güneş ışınları sine dik olarak düşer ve güneş kuzey yarımkürede ufkun üstünde en uzun süre kaldığından en uzun gün ve en kısa gece yaşanır. Astrologlara göre, Güneşin bir ay boyunca Yengeç burcunda olacağı dönemde Yengeç, Akrep ve Balık burçları başta olmak üzere ve Başaklar da olumlu anlamda etkileneceği ileri sürülüyor. Peki,

    takvim.com.tr
    21 Haziran yaz gün dönümünün burçlara etkileri

    21 Haziran tarihinde Güneş 0 derece Yengeç burcuna geçtiğinde yaz mevsimi başlamış oluyor. Bu tarihte güneş ışınları Yengeç dönencesine dik olarak düşer ve güneş kuzey yarımkürede ufkun üstünde en uzun süre kaldığından en uzun gün ve en kısa gece yaşanır. Astrologlara göre, Güneşin bir ay boyunca Yengeç burcunda olacağı dönemde Yengeç, Akrep ve Balık burçları başta olmak üzere Boğa ve Başaklar da olumlu anlamda etkileneceği ileri sürülüyor. Peki, 21 Haziran yaz gündönümünün burçlara etkileri neler?

    21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜNÜN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

    21 Haziran da Güneş'in Yengeç Burcuna girmesi, Kuzey Yarım küre'de yaz mevsiminin başlangıcını, Güney yarım kürede ise Kış mevsiminin başlangıcını ifade eder.
    Bu tarihte, Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelir, en uzun gün, en kısa gece yaşanır. Kuzey Kutup çizgisindeki ülkelerde Güneş batmaz, ufka kadar alçalıp tekrar yükselir. Bazı kültürlerde 21 Haziranda başlayan dönem bolluk,bereket ve doğurganlığı sembolize eder, şölenlerle, coşkuyla kutlanır kutlanır.

    ÖZELLİKLE YENGEÇ, AKREP, BALIK, BOĞA VE BAŞAK BURÇLARI...

    Astrolojide Güneş her öncü burca geçiş yaptığı zamanlarda, yeni bir mevsimin başladığını müjdeler. Su grubunun Öncü burcu Yengeç ise yaz mevsimini başlatır.

    Transit Güneşin bir ay boyunca Yengeç burcunda olacağı dönemde Yengeç, Akrep ve Balık burçları başta olmak üzere Boğa ve Başaklar da olumlu anlamda etkileneceklerdir.İç dünyamıza daha çok yöneleceğimiz, duygularımızla olan iletişimimizin de artacağı zamanlardayız.

        21 HAZİRAN 2021 BURÇ YORUMLARI!

        Astrogündem: Venüs-Neptün 120'liği'nin yanı sıra Güneş'te Yengeç burcuna geçiyor. Gelmeyen yazı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Eğitim sistemimizdeki son dakika güncellemeleri, herkesin kafasını karıştıracak.

        KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız.
        Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız.
        Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

        BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.

        İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz..
        Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içindeyken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

        ASLAN: PARA kaynaklı konularda ön sezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir unsur.
        Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.

        BAŞAK: SAYGINLIK ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz.
        İlginç olmanın keyfini çıkaracaksınız.



        TERAZİ: AŞKTA mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama, sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez.
        Her şey sizin için sorun hale gelecektir.

        AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Bugün gerekli yerlerde beklemelisiniz.

        YAY: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere çok dikkat etmelisiniz.

        OĞLAK: İNSANLARI idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp, özel ilişkilerinize zaman ayırmalısınız.

        KOVA: HER türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

        BALIK: DUYGULARINIZDA yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
        Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde, detayların arkasındaki gerçek olayları görebiliyorsunuz.
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        Haberler Yaşam 21 Haziran yaz gün dönümünün burçlara etkileri neler? Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Başak, Yay 21 Haziran 2021 burçlara etkisi!