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    • 21.06.2021 06:44
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    21 Haziran ekinoks nedir? Google'da Doodle oldu! Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü?

    nedir sorusu sabah saatlerinde birçok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasına girdi. Konuyla bağlantılı olarak 'Yaz 2021' ile ilgili Google doodle hazırladı. Google, 21 Haziran yaz gün dönümü ile ilgili renkli konseptini kullanıcıları ile buluşturdu. Bu noktada, her yıl sosyal medyaya konu olan 21 Haziran Yaz Gündönümü hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, , ne anlama gelir? ? nelerdir? İşte Yaz Gündönümü ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    21 Haziran ekinoks nedir? Yaz gündönümü özellikleri...

    21 Haziran yaz gündönümü özellikleri bugün itibariyle ülkemizde görülmeye başlayacak. Peki 2021 yaz sezonunun başladığını ifade eden bu önemli günde neler yaşanıyor? İşte en uzun gün hakkında merak edilenler…

    YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

    Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran'da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak. Bu yıl, kış gündönümü 21 Haziran'da güney yarım kürede gerçekleşecek.

    YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

    En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

        GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

        En uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da bilinir. Gündönümü" kelimesi, temelde "Güneş (sol) duruşu (stitium)" anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelir.

        DİĞER GÜN DÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

        21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

        21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

        23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

        21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

        EKİNOKS NEDİR?

        Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), (Kökeni: Latince Aekinoctium ve aequus= eşit ve nox:gece).Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.
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        Haberler Güncel 21 Haziran ekinoks nedir? Google'da Doodle oldu! Yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü?