Kanlı ziyaret! İki çocuk öksüz kaldı...

Adana Ceyhan'da yaşayan Erdal Çavuş (41) ve İlknur Çavuş (30), önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İstanbul Çatalca Subaşı Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete geldi. İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Erdal Çavuş, eşini silahla göğsünden vurdu.
Talihsiz kadın, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.
Talihsiz kadın, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.