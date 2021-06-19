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    Kanlı ziyaret! İki çocuk öksüz kaldı...

    , eşi ’la ’dan ’ya aile ziyaretine geldi. Karısını silahla göğsünden vurarak katletti. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Kanlı ziyaret
    Adana 'da yaşayan Erdal Çavuş (41) ve İlknur Çavuş (30), önceki gün biri 7 aylık diğeri 7 yaşında iki kız çocukları ile birlikte İstanbul Çatalca Subaşı Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete geldi. 'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. , eşini silahla göğsünden vurdu.



    Talihsiz kadın, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı koca ise polislerin ortak çalışması ile saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Çavuş'un cenazesi ailesine teslim edilmek üzere morga kaldırıldı.
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