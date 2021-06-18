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    • Yaşam
    • 18.06.2021 20:42
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    • 18.06.2021 20:57
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    Türkiye günlerce konuşmuştu! 'nın gündeme getirdiği 'Ecrin bebek cinayetinde' üvey baba yakalandı

    Son dakika haberleri... ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve günlerce konuşulan 'Ecrin bebek cinayetinde' flaş bir gelişme yaşandı. Samsun'un ilçesinde 2019 yılında evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey babası , ’in ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan üvey baba cezaevine gönderildi. İşte ayrıntılar...

    Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve günlerce konuşulan 'Ecrin bebek cinayetinde' flaş bir gelişme yaşandı.

    ÜVEY BABA YAKLANDI
    Daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anne Sevcan Kurnaz tarafından itiraf edilen fuhuş iddiaları ile gündeme gelen üvey baba Deniz Kurnaz, Dursunbey Emniyetinin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.

    Hakkında arama kararı olan Deniz Kurnaz'ın 6 aydır Dursunbey ilçesinde inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, şahsın yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Dursunbey Emniyeti tarafından yakalandığı öğrenildi.

    ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI
    Üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakalanan şahıs, emniyette alınan ifadesi sırasında kimliğini itiraf ettiği öğrenildi. Alınan ifade sonrası mahkemeye çıkarılan Deniz Kurnaz, 'fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' iddiasıyla tutuklanarak, Kepsut L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ
        27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu.

        Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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