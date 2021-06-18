Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve günlerce konuşulan 'Ecrin bebek cinayetinde' flaş bir gelişme yaşandı.

ÜVEY BABA YAKLANDI

Daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anne Sevcan Kurnaz tarafından itiraf edilen fuhuş iddiaları ile gündeme gelen üvey baba Deniz Kurnaz, Dursunbey Emniyetinin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.