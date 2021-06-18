Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve günlerce konuşulan 'Ecrin bebek cinayetinde' flaş bir gelişme yaşandı.
ÜVEY BABA YAKLANDI
Daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anne Sevcan Kurnaz tarafından itiraf edilen fuhuş iddiaları ile gündeme gelen üvey baba Deniz Kurnaz, Dursunbey Emniyetinin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.
Hakkında arama kararı olan Deniz Kurnaz'ın 6 aydır Dursunbey ilçesinde inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, şahsın yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Dursunbey Emniyeti tarafından yakalandığı öğrenildi.
ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakalanan şahıs, emniyette alınan ifadesi sırasında kimliğini itiraf ettiği öğrenildi. Alınan ifade sonrası mahkemeye çıkarılan Deniz Kurnaz, 'fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' iddiasıyla tutuklanarak, Kepsut L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.